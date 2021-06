Usa, ruba un'auto di lusso e la rivende per 7,6 milioni di dollari: arrestato dopo 20 anni a Genova

Un colpo quasi perfetto quello messo a segno da un 65enne nato negli Stati Uniti ma residente in Svizzera. Nel 2001, l'uomo riuscì a trafugare da un'officina di Milwaukee, nel Wisconsin, una Talbot Lago T150 CSS Teadrop Coupé del 1938, auto d'epoca di cui ne esistono solo 16 esemplari al mondo. Dopo averla smontata e trasportata in Europa, nel 2015 riuscì a venderla a un cittadino americano per 7,6 milioni di dollari. A maggio del 2019 però, le autorità statunitensi avevano scoperto i suoi traffici, emanando un mandato di cattura. L'uomo è stato intercettato in un hotel nel centro di Genova e condotto nel carcere di Marassi.