Usa: "Rischio escalation se la Russia ostacola la consegna di armi all'Ucraina"

Qualsiasi tentativo della Russia di ostacolare il trasferimento di armi all'Ucraina rischia di innescare un'escalation.

Lo ha detto il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan. "Gli Stati Uniti non stanno operando in Ucraina. Se i russi dovessero colpire una qualsiasi parte di territorio della Nato, dove le attrezzature militari vengono assemblate, questo comporterebbe l'invocazione dell'articolo 5 e cambierebbe completamente il gioco", ha sottolineato.