Usa, ripudiata dalla famiglia e cacciata di casa perché gay: raccoglie 100mila dollari per potersi pagare gli studi

"Non riesco a crederci, non mi aspettavo una generosità così grande. Ho perso una famiglia, ma una piu grande mi ha aperto le sue braccia". Sono le parole di ringraziamento che Emily Scheck ha rivolto a tutte quelle persone che hanno fatto una donazione rispondendo all'appello lanciato da alcuni amici con una raccolta fondi per aiutarla dopo che i genitori l'avevano ripudiata perché lesbica .

Quando i genitori hanno scoperto la sua omosessualita volevano costringerla a lasciare la scuola Canisius per farsi curare. Lei non ha accettato e così è andata via di casa.



In realtà la giovane non aveva mai avuto il coraggio di rivelare di essere gay ai genitori, ultraconservatori. Sono stati loro a scoprirlo quando hanno visto sui social una foto della figlia abbracciata alla fidanzata Justyna.



Ora grazie alla gara di solidarietà, che è stata talmente capillare da obbligarla a chiudere la raccolta, e ai media che hanno raccontato la sua storia anche i genitori hanno compreso l'errore. Emily oltre a ringraziare gli "amici virtuali" ha espresso gratitudine anche nei confronti delle persone che l'hanno aiutata sin da subito dandole un posto dove dormire e da mangiare. "Ora so - ha aggiunto - che la famiglia non è sempre quella che hai, ma qualcosa che trovi. L'amore è amore".