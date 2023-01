Usa, repubblicani aprono indagine su ritrovamento carte di Biden

Negli Usa i repubblicani della commissione giustizia della Camera annunciano una loro indagine sulle carte riservate trovate a casa di Joe Biden e in un dei suoi ex uffici.

In una lettera al ministro della Giustizia Merrick Garland, i conservatori chiedono dettagli sull'inchiesta in corso e notano come i documenti sono stati scoperti prima delle elezioni di metà mandato di novembre. Da qui l'accusa al Dipartimento di Giustizia di non aver agito come in altre circostanze simili, come ad esempio quella di Donald Trump.