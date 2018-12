Usa, rapirono minori: arrestati quattro membri di una setta ebraica

La polizia statunitense ha arrestato quattro adepti di una setta estremista ebraica in Guatemala, accusati di avere rapito due figli minorenni di una donna che aveva lasciato il movimento a New York. Secondo il procuratore federale di Manhattan, i sospetti sono tutti i membri della setta Lev Tahor, che pratica una forma ultraortodossa di giudaismo, in base alla quale le donne indossano tuniche nere in modo da essere coperte dalla testa ai piedi.