Usa, raccolte 1,5 milioni di firme: governatore California rischia rimozione

Ansa

Le autorità elettorali della California hanno confermato che i promotori del referendum per rimuovere il governatore Gavin Newsom, una delle stelle dem, hanno raccolto un numero sufficiente di firme, superando il quorum richiesto di 1,5 milioni. La consultazione potrebbe svolgersi in autunno. Newsom, finito sotto accusa per la gestione troppo restrittiva della pandemia, ha già cominciato a raccogliere fondi per restare in sella.