Usa, quattro ex dirigenti Twitter fanno causa a Musk per la liquidazione

Negli Usa quattro ex alti dirigenti di Twitter hanno fatto causa a Elon Musk in California, affermando che il patron della piattaforma, denominata ora X, deve loro una liquidazione complessiva di oltre 128 milioni di dollari.

Si tratta di Parag Agrawal, ex amministratore delegato, Ned Segal, ex direttore finanziario, Vijaya Gadde, ex responsabile legale; e Sean Edgett, ex consigliere generale. All'epoca Musk sostenne di averli licenziati per giusta causa e che non doveva pagare la liquidazione.