Usa, procuratore speciale: Fbi non doveva avviare il Russiagate

Negli Usa il procuratore speciale John Durham afferma che l'Fbi non avrebbe mai dovuto avviare il "Russiagate", l'inchiesta sui presunti collegamenti tra la campagna di Donald Trump e la Russia nelle elezioni del 2016.

E' questa la conclusione del rapporto di Durham, nominato dall'allora ministro della giustizia dell'amministrazione Trump per far luce sulle origini dell'inchiesta stessa, dopo che il tycoon l'aveva definita una "caccia alle streghe". Nonostante le forti critiche al Bureau, Durham non raccomanda alcuna nuova accusa o "grandi modifiche" su come l'Fbi gestisce le indagini a sfondo politico.