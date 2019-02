Usa, processo a El Chapo si allunga: giurati ancora senza verdetto

La giuria del processo al signore della droga messicana Joaquin "El Chapo" Guzman, riunita a New York, ha concluso il secondo giorno di discussione senza un verdetto e ha chiesto al giudice di poter prendere visione di altre prove. Accusato di traffico di tonnellate di cocaina, eroina, metanfetamina e marijuana tra il Messico e gli Usa per oltre 25 anni, "El Chapo" rischia il carcere a vita. Il processo è in corso già da 3 mesi.