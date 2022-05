Usa, primarie Georgia: pesante sconfitta per Trump

Lo riferisce la Cnn. Trump voleva vendicarsi del rifiuto di Kemp di ribaltare il voto delle presidenziali in Georgia. Il governatore era invece sostenuto dall'ex vice presidente Mike Pence , che segna un punto importante contro il suo ex boss, anche in vista di una discesa in campo per la Casa Bianca nel 2024.

Leggi Anche Usa, Trump ha pagato 110mila dollari per intralcio a giustizia

Come evidenziato dalla stampa Usa, la vittoria di Kemp alle primarie non è mai parsa davvero in dubbio: i sondaggi in vista del voto attribuivano al governatore uscente un vantaggio a doppia cifra su Perdue, che non è riuscito a far presa sull'elettorato repubblicano della Georgia con un'agenda concreta, al di là della vicinanza personale all'ex presidente.

Durante i suoi quattro anni alla guida dello Stato, Kemp si è invece distinto per politiche e posizioni convintamente conservatrici, firmando ad esempio una legge che vieta l'aborto dopo la sesta settimana dal concepimento, imponendo limiti al voto anticipato e autorizzando il porto d'arma da fuoco senza licenza.

Le elezioni per il governatore della Georgia, in programma il prossimo novembre, saranno dunque una riedizione della sfida tra Kemp e la candidata democratica Stacey Abrams, sconfitta dall'attuale governatore nel 2018.

Le vittorie dei trumpiani -

Nonostante nella sfida principale Trump sia stato sconfitto, il tycoon ha visto primeggiare il proprio candidato nelle primarie per un posto al Senato nelle elezioni di Midterm, la leggenda del football Herschel Walker, che sfiderà l'uscente Raphael Warnock. Vittoria anche della trumpiana Marjorie Taylor Greene, nelle primarie repubblicane per la Camera.