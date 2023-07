Usa, approvata la prima pillola anticoncezionale senza prescrizione

E' stata approvata negli Stati Uniti la prima pillola anticoncezionale che potrà essere acquistata senza la prescrizione medica.

La Food and Drug Administration ha dichiarato di aver autorizzato l'acquisto di Opill di Perrigo, una volta al giorno, per ogni paziente, rendendolo quindi il primo preparato di questo tipo che sarà venduto come farmaco da banco. L'azienda comincerà a fornire la pillola all'inizio del 2024.