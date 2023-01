Usa, eseguita prima condanna a morte di una persona transgender

L'omicidio

Nel 2003, McLaughin era impegnato in una relazione con la 45enne Beverly Guenther: dopo aver tormentato la donna per mesi, la accoltellò e nascose il cadavere. La "transizione" di McLaughin era avvenuta in carcere nel 2016, dopo che un secondo processo a suo carico ha confermato la condanna a morte per omicidio di primo grado.