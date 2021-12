Usa: preoccupa presenza militare russa in Ucraina, pronti a nuove sanzioni

Ansa

Gli Stati Uniti continuano a essere molto preoccupati per il rafforzamento della presenza militare della Russia al confine con l'Ucraina e sono pronti a sanzioni più pesanti contro Mosca. Lo afferma un funzionario dell'amministrazione di Joe Biden in vista della telefonata, la seconda in un mese, fra il presidente americano e il presidente russo Vladimir Putin. La conversazione è in programma giovedì alle 21.30.