Usa: "Prendiamo sul serio la minaccia nucleare di Putin"

Gli Stati Uniti "prendono sul serio la minaccia nucleare" da parte di Putin e se la Russia dovesse usare l'arma nucleare "ci saranno conseguenze gravi".

Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale John Kirby, sottolineando che Washington "continua a monitorare la posizione strategica russa per capire se è il caso di modificare la nostra. Al momento non ci sono segnali che dobbiamo farlo, anche se l'atteggiamento russo sul nucleare è da irresponsabili".