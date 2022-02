Usa, polizia diffonde il video di una rapina: madre riconosce il figlio e lo accompagna in commissariato

Non sono bastate la felpa nera con il cappuccio e il volto quasi completamente coperto a mantenere al sicuro la sua identità.

Nelle immagini di una rapina diffuse dalla polizia, una donna ha infatti riconosciuto il figlio e lo ha costretto ad andare in commissariato per costituirsi. E' successo a Chicago, dove uno studente di economia di 18 anni, Zion Brown, è stato arrestato per aver rapinato un capotreno nella stazione ferroviaria di Van Buren Street.