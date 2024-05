Usa, il Pentagono ordina il ritiro di tutte le truppe dal Niger

Il Pentagono ha ordinato formalmente a tutti i mille soldati Usa presenti in Niger di ritirarsi dal Paese.

Si tratta di un duro colpo per gli sforzi dell'amministrazione Biden per contrastare il terrorismo e la crescente influenza russa nell'Africa occidentale. Gli Stati Uniti avevano annunciato ad aprile che avrebbero iniziato a discutere i piani per "un ritiro ordinato e responsabile" del proprio contingente, dopo che la giunta militare del Niger aveva dichiarato che avrebbe revocato il suo accordo di cooperazione militare con Washington.