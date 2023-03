Usa, Pence: "Trump ha sbagliato, la storia lo riterrà responsabile"

L'ex presidente Usa Donald Trump "ha sbagliato.

Non avevo il diritto di ribaltare le elezioni. E le sue parole sconsiderate hanno messo in pericolo la mia famiglia e tutti al Campidoglio quel giorno. E so che la storia riterrà Trump responsabile". Lo ha detto l'ex vicepresidente americano Mike Pence, durante un evento organizzato da giornalisti a Washington. "Il popolo americano ha il diritto di sapere cosa è successo al Campidoglio il 6 gennaio, è stato un disonore, e ritrarre la cosa in qualsiasi altro modo si fa beffe della decenza", ha aggiunto Pence come riportato dal Washington Post.