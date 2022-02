Usa, Pence attacca Trump: non avevo potere di ribaltare il voto

ansa

"Donald Trump sbaglia, non avevo alcun diritto né potere legale di ribaltare l'esito delle elezioni". Così Mike Pence risponde all'ex presidente Usa, che lo accusa di non aver fatto nulla quando avrebbe potuto ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020, facendo riconteggiare i voti. Parlando ad un raduno di conservatori vicino a Orlando, Pence ha inoltre sottolineato come il partito repubblicano debba accettare il risultato del voto e guardare avanti.