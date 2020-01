Usa, ore decisive per l'impeachment: Trump vola in Florida

Mentre è atteso in Senato il voto sull'ammissione o meno nel processo per impeachment di nuovi testimoni, Donald Trump lascia la Casa Bianca insieme alla first lady Melania diretto in Florida, nella sua residenza di Mar-a-Lago. Se questa richiesta dei democratici verrà respinta, si andrà verso il voto finale che, salvo clamorose sorprese, dovrebbe decretare l'assoluzione del presidente grazie ai voti della maggioranza repubblicana dei senatori.