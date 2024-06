Usa, oggetto spaziale colpisce una casa: chiesti 80mila dollari di risarcimento alla Nasa

La famiglia Otero ha deciso di presentare richiesta di risarcimento alla Nasa per i danni alla proprietà e per il grave impatto emotivo e psicologico. "I miei clienti vogliono un risarcimento adeguato che tenga conto dello stress e dell'impatto che questo evento ha avuto sulle loro vite", ha detto in una nota l'avvocato Mica Nguyen Worthy. “Sono grati che nessuno abbia subito lesioni fisiche a causa di questo incidente", ma sottolineano come la vicenda sarebbe potuta essere catastrofica. "Se i detriti avessero colpito qualche metro in un’altra direzione, avrebbero potuto verificarsi lesioni gravi o mortali”, si legge ancora nel comunicato. Ora la Nasa avrà sei mesi per rispondere al reclamo.