Usa, Obama: nessuna chance che ci sia vaccino entro le elezioni

"Non c'è alcuna possibilità che un vaccino per il Covid sia sviluppato e distribuito da qui alle elezioni". Lo afferma Barack Obama, sottolineando che la cosa che più lo preoccupa "da qui a novembre è la necessità di fare tutto quello che è umanamente possibile per assicurare che tutti coloro che vogliono un cambio nell'amministrazione possano farlo ai seggi, che sia di persona o via posta".