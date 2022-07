Usa, nuovo video shock: la polizia uccide un 25enne afroamericano

Il giovane è stato crivellato da 60 colpi dopo un inseguimento, nonostante fosse disarmato quando è uscito dalla sua automobile. La diffusione delle immagini rischia di accendere nuove proteste in America contro la brutalità della polizia nei confronti delle minoranze. L'episodio è avvenuto il 27 giugno ad Akron , in Ohio .

Il sindaco e la polizia della città hanno lanciato un

appello alla calma

, in vista delle manifestazioni di protesta già annunciate.

La versione della polizia

- Secondo la versione della polizia, gli agenti avevano tentato di fermare l'auto del giovane per una non meglio precisata violazione stradale e dopo meno un minuto di inseguimento un colpo è sembrato partire dalla sua vettura. A questo punto il caso è diventato una questione di sicurezza pubblica. Dopo alcuni minuti, l'auto ha rallentato e Walker è uscito indossando un passamontagna scappando a piedi verso un parcheggio, dove si è udito un crescendo di spari.

Le indagini

- Nell'auto di Walker è stata trovata una pistola e un caricatore pieno, mentre un bossolo compatibile con l'arma è stato recuperato nel punto dove i poliziotti ritengono sia partito il colpo sentito durante l'inseguimento. Tutti gli agenti coinvolti sono stati sospesi in attesa dell'esito delle indagini.

La famiglia di Walker e LeBron James

- La famiglia della vittima e il suo avvocato chiedono giustizia, domandandosi come mai la polizia abbia sparato tutti quei colpi contro un uomo disarmato. In un tweet la star Nba LeBron James, originario proprio di Akron, ha chiesto di pregare per la sua città.