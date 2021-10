Usa, nuovo picco di decessi per overdose di droghe: 96mila in un anno

ansa

Nuovo picco di morti per overdose da sostanze stupefacenti negli Stati Uniti con oltre 96mila decessi tra l'aprile del 2020 e marzo 2021: è quanto emerge dai dati diffusi dal Centro nazionale per le statistiche sanitarie. In questi 12 mesi gli Usa hanno registrato 96.779 vittime della droga, con un aumento del 29,6%. Il Vermont ha segnato l'incremento più alto (+85,1%), mentre New Hampshire, New Jersey e South Dakota i morti sono diminuiti.