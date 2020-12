Usa, nuova richiesta di Trump a Corte Suprema su esito voto

Ansa

Donald Trump non molla. La sua campagna elettorale torna a rivolgersi alla Corte Suprema chiedendo di capovolgere le diverse bocciature ai ricorsi sull'esito del voto in Pennsylvania. Secondo lo staff del presidente, proprio la Corte Suprema dello Stato avrebbe cambiato la legge in violazione della Costituzione. Gli esperti ritengono che la nuova azione della campagna di Trump non sia destinata ad avere alcun effetto.