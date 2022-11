Usa, nozze gay superano il primo ostacolo in Senato

Le nozze gay superano la prima prova al Senato americano.

Con 62 voti, di cui 12 repubblicani, a favore e 37 contrari, il "Respect for Marriage Act" ha passato la procedura con la quale il Senato ha messo fine al dibattito sulla misura aprendo la strada al voto forse già in settimana. La Camera ha già approvato il "Respect for marriage Act" ma la votazione al Senato era stata rinviata a dopo le elezioni di Midterm.