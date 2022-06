Usa: "Non faremo pressione sull'Ucraina per trattare"

Gli Stati Uniti "non spingeranno l'Ucraina a trattare con la Russia un cessate il fuoco".

Lo afferma un funzionario del Pentagono. "Non diremo agli ucraini come negoziare, cosa negoziare o quando negoziare. Saranno loro a fissare questi parametri", afferma Colin Kahl, sottosegretario alla difesa, secondo quanto riporta il New York Times.