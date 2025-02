Usa, New York: via i nomi dei medici dalle pillole abortive

La governatrice di New York, Kathy Hochul, ha firmato una legge per proteggere l'identità dei medici che prescrivono le pillole abortive. La misura consente ai dottori che prescrivono farmaci per l'aborto di richiedere che i loro nomi non vengano stampati sulle confezioni. La decisione arriva pochi giorni dopo che una dottoressa newyorkese, Margaret Carpenter, è stata incriminata per aver fornito pillole abortive a una ragazza in Louisiana. La legge entra in vigore immediatamente: i medici potranno così richiedere che il nome del loro studio venga stampato sulle etichette dei farmaci per l'aborto, anziché il proprio.