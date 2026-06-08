Usa, sei persone accoltellate alla Penn Station di New York

La Penn Station rappresenta uno degli snodi più importanti della rete dei trasporti di New York e serve mediamente circa 600mila passeggeri al giorno. Proprio per questo l'episodio ha suscitato forte preoccupazione tra le autorità cittadine. A confermare il bilancio di sei feriti è stato il sindaco Zohran Mamdani con un messaggio pubblicato su X: "Il mio pensiero va a tutti i feriti, ai loro cari e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza". Il sindaco ha inoltre spiegato che gli agenti della polizia di Amtrak sono intervenuti rapidamente riuscendo a fermare l'attacco e ad arrestare il sospetto. Sul caso è intervenuto anche il revisore dei conti della città, Mark Levine, che ha avanzato l'ipotesi di problemi psichici alla base del gesto. "Molti interrogativi importanti sorgono sul fatto che questo sospetto sia sfuggito alle cure di un sistema di salute mentale fin troppo permeabile", ha scritto sui social. Gli investigatori, tuttavia, non hanno ancora chiarito le ragioni dell'aggressione.