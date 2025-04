Usa, vasto incendio nel New Jersey: proclamato lo stato di emergenza

Un incendio boschivo in rapida espansione sta bruciando nella regione delle Pinelands, nel New Jersey, vicino alle località balneari di quello Stato Usa affacciate sull'Oceano Atlantico, e rischia di diventare il più esteso con cui lo Stato si sia dovuto misurare negli ultimi vent'anni. Il "Jones Road Wildfire" si è esteso fino a coprire una superficie di circa 54 chilometri quadrati. Le autorita' hanno riferito che le fiamme sono state contenute al 50 per cento e non minacciano più aree abitate, ma sarà necessaria una "pioggia abbondante" per fermare del tutto il rogo. Le cause dell'incendio sono ancora sotto indagine.