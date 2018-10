Usa, neonata va in arresto respiratorio: salvata da tre poliziotti

Fatto spostare i genitori, ormai in preda al panico, gli agenti Zacharkiw, Olson and Russell hanno iniziato le pratiche per salvare la vita alla neonata. Zacharkiw ha eseguito le compressioni toraciche, Olson ha controllato le vie aeree con il dito e Russell ha posizionato il corpicino in modo da tenere le vie respiratorie aperte. Un ottimo lavoro di squadra che ha permesso alla piccola di non morire fino all'arrivo dei soccorsi.



Ancora ricoverata in ospedale, la neonata è però fuori pericolo, tanto che i poliziotti sono andati a trovarla. I genitori, grati agli agenti, hanno voluto scattare delle fotografie per poterle un giorno mostrare alla figlia e farle vedere i volti di chi le ha salvato la vita quando aveva appena una settimana.