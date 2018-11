Usa, muore di infezione a 4 mesi: i genitori non gli avevano mai cambiato il pannolino

Una grave infezione cutanea ha ucciso Sterling Kohen. Il piccolo di 4 mesi è stato trovato senza vita nella casa dove viveva con i suoi genitori e sua sorella maggiore in Iowa, Stati Uniti. Secondo quanto affermato dal procuratore Coleman McAllister per 14 giorni consecutivi non gli sarebbe stato cambiato il pannolino. L'autopsia ha trovato vermi in vari stadi di sviluppo sulla pelle e sugli indumenti del bambino.