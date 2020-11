Usa, morto per Sla famoso attivista dell'Ice Bucket Challenge

E' morto, negli Usa, all'età di 37 anni per Sla Patrick Quinn, uno dei più noti attivisti dell'Ice Bucket Challenge, la mega raccolta fondi globale contro la malattia. Milioni di persone in tutto il mondo hanno accettato di bagnarsi con un secchio di acqua ghiacciata, per provare per qualche istante gli effetti del blocco dei muscoli, e pubblicare il video online prima di fare una donazione alla ricerca medica e sfidare altri a fare lo stesso.