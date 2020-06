Usa, "morte Floyd una messa in scena": repubblicana sotto accusa

L'uccisione di Floyd è stata una messa in scena solo per far apparire cattivo Trump. E' il post, poi cancellato, della repubblicana Cynthia Brehm finito nella bufera. Alla Brehm, presidente dei repubblicani della Bexar County, in Texas, il governatore Greg Abbott chiede di dimettersi e lo stesso fanno altri repubblicani affermando: "Le sue parole sono disgustose, non c'è posto per lei nel partito". La Brehm avrebbe però dichiarato che non intende farlo.