Usa, Mogherini: "Profondo rammarico per le sanzioni contro l'Iran"

L'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini ha espresso "profondo rammarico" per il ripristino delle sanzioni americane nei confronti dell'Iran. In una nota congiunta con i ministri degli Esteri e delle Finanze di Francia, Germania e Gran Bretagna, si sottolinea l'importanza di mantenere ed implementare l'accordo sul nucleare, "fondamentale per la sicurezza dell'Europa e del mondo intero" e che "Teheran continui ad attuare tutti i suoi impegni".