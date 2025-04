Usa, ministro Giustizia chiede la pena di morte per Luigi Mangione

Il ministro della Giustizia Usa, Pam Bondi, chiede la pena di morte per Luigi Mangione, il killer di Brian Thompson, l'amministratore delegato di United Healthcare, ucciso il 4 dicembre a New York. "L'omicidio di Brian Thompson, un innocente padre di due figli, è stato un assassinio premeditato e a sangue freddo che ha scioccato l'America - spiega Bondi -. Ho chiesto ai pm di chiedere la pena di morte in questo caso, portando avanti l'agenda del presidente Trump che punta a fermare i crimini violenti".