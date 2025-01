Il repubblicano Mike Johnson è stato rieletto speaker della Camera dei Rappresentanti. Contrariamente a quanto indicato in precedenza la prima votazione, nella quale Johnson aveva raccolto 216 voti, contro i 215 del leader della minoranza democratica Hakeem Jeffries, con tre voti repubblicani in sospeso, non era stata chiusa ufficialmente. Johnson è così riuscito a recuperare due voti dei dissidenti repubblicani, ottenendo i 218 voti necessari per la sua riconferma.