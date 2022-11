Usa, Michelle Obama non sostiene la ricandidatura di Biden

La ex first lady Usa Michelle Obama ha elogiato il presidente Usa Joe Biden, ma non ha voluto affermare se ne sosterrebbe la ricandidatura alla Casa Bianca nel 2024.

"Credo stia facendo un ottimo lavoro", ha detto Obama nel corso di una intervista concessa all'emittente televisiva "Abc News". Alla domanda se appoggerebbe la decisione di Biden di candidarsi per un secondo mandato, pero', la ex first lady ha espresso esitazione: "Dovrei valutare" ha detto Obama, sostenendo che tale reticenza derivi dalla sua esperienza personale e "da quanto importante sia la decisione di candidarsi per un secondo mandato".