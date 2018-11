Usa,Michael Bloomberg dona 50 mln di dollari per lotta agli oppiacei

L'ex sindaco di New York Michael Bloomberg ha annunciato che donerà 50 milioni di dollari in tre anni per la lotta contro l'uso degli oppiacei. L'iniziativa arriva all'indomani della pubblicazione negli Usa di nuove statistiche secondo cui l'aumento delle overdosi per droga, in particolare per gli oppiacei, e dei suicidi ha fatto abbassare nel 2017, per il terzo anno consecutivo, la speranza di vita negli Stati Uniti.