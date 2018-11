Usa, Michael Bloomberg dona 1,8 mld alla Johns Hopkins University

Il miliardario Michael Bloomberg, ex sindaco di New York e aspirante candidato dem alla Casa Bianca, ha fatto una donazione record di 1,8 miliardi di dollari alla Johns Hopkins University, l'ateneo dove si è laureato. La somma dovrà essere utilizzata per sostenere gli aiuti finanziari agli studenti e rendere il processo di ammissione "need-blind", cioè svincolato dalla possibilità dei potenziali iscritti di pagare i costi della frequenza.