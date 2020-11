Usa, Melania Trump potrebbe scrivere un libro di memorie

IPA

Melania Trump si starebbe preparando a scrivere un libro di memorie una volta lasciata la Casa Bianca. L'indiscrezione è un'esclusiva di "Page Six", la rubrica di gossip del "New York Post". E i soldi incassati dalla biografia "sarebbero suoi: una chance di guadagnare qualcosa da sola" da parte della first lady, scrive il giornale americano. Il presidente Usa Donald Trump avrebbe incoraggiato la moglie nel progetto.