Usa, media: "TikTok chiede 30 miliardi per le sue attività americane"

TikTok chiede 30 miliardi di dollari per le sue attività americane. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Microsoft e Walmart sarebbero per in pole position per l'acquisizione. Le parti restano comunque ancora distanti sul prezzo. Twitter avrebbe fatto circolare un'offerta da 10 miliardi di dollari nelle ultime settimane. Si sarebbe affacciata a TikTok anche Alphabet, ma le trattative sono al momento chiuse.