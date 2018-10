Usa, media: Fbi indaga su soldi a donne per false accuse a Mueller

Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, avrebbe chiesto all'Fbi di indagare se ad alcune donne sono stati offerti soldi per rilasciare dichiarazioni false contro di lui. Lo dice un portavoce del procuratore speciale, secondo quanto riportano i media americani. In alcune mail, inviate nell'ultimo mese a vari media, si affermava che a una donna erano stati offerti soldi per avanzare accuse false di molestie sessuali contro Mueller.