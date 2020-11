Usa, media: "Estese le indagini su Trump a New York, coinvolta Ivanka"

ansa

Gli inquirenti di New York che indagano su Donald Trump e sulla Trump Organization hanno esteso le indagini ad alcune deduzioni fiscali per milioni di dollari legate ad alcune consulenze. Una parte di questi soldi, riporta il New York Times, sarebbe finita nelle tasche della figlia Ivanka Trump. Tali deduzioni fiscali sono finite nel mirino sia delle indagini penali sia di quelle civili condotte dai procuratori distrettuale e dello Stato.