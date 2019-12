Usa, media: Camera ha i voti per l'impeachment di Trump

La Camera a maggioranza democratica ha i numeri necessari per approvare l'impeachment di Donald Trump. Lo scrive la stampa americana. Il conteggio dei deputati condotto dall'Associated Press mostra che la speaker Nancy Pelosi potrà ottenere il via libera alla messa in stato di accusa del presidente americano. Per il New York Times, a favore voteranno in 218, i contrari sono 169 e due sarebbero gli indecisi. Il voto è in calendario oggi.