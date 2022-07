Usa, maxi rissa per la fila al Disneyworld di Orlando: 3 persone arrestate, una portata via in ambulanza

Una discussione per la fila si è trasformata in una maxi rissa al Disneyworld di Orlando, in Florida.

Due famiglie erano in coda per partecipare a uno spettacolo di Topolino, quando un membro di una delle due - una giovane donna - si è accorto di aver lasciato il telefono sullo scooter e si è allontanato per recuperarlo. Quando è tornato, l'altra famiglia non voleva si rimettesse in fila e ha iniziato a spintonarlo. Secondo quanto riporta il sito locale Fox 35 Orlando, tre persone sono state arrestate, mentre una è stata trasportata in ospedale a causa di un grosso taglio sul mento.