Usa, martedì commissione intelligence vota il rapporto impeachment

I democratici americani al Congresso vogliono fare presto e già nelle prossime ore, dopo la pausa per il Ringraziamento, in commissione intelligence della Camera cominceranno a rivedere il rapporto sull'indagine per impeachment, con l'obiettivo di votarlo già martedì. Il testo approderà poi in commissione giustizia, dove si inizierà a lavorare agli articoli per la messa in stato di accusa del presidente Donald Trump.