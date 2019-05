Usa, mamma-babysitter lascia bimbi in auto per andare a fare shopping: loro chiamano la polizia

Secondo lo sceriffo è plausibile che a chiamare il 911 (numero d'emergenza statunitense) sia stato il più grande dei 7 bimbi, quello di 4 anni: il piccolo al telefono ha raccontato la situazione, ma comprensibilmente non è stato in grado di dire dove l'auto fosse parcheggiata. Gli agenti sono però riusciti a rintracciare la località dalla quale proveniva la chiamata triangolando il segnale del cellulare.



Il conducente dell'auto è tornato una decina di minuti dopo l'arrivo dei soccorsi: era la madre di due dei bambini rimasti in auto, e stava assistendo come baby sitter anche gli altri 5. Secondo la polizia, che ha denunciato la donna per aver lasciato i bambini chiusi in auto, era rimasta assente per oltre mezz'ora.