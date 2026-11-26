Usa, il maltempo si abbatte su tutto il Paese nel giorno del Ringraziamento: inondazioni e ritardi per i voli
La Federal Aviation Administration (Faa) aveva avvertito della possibilità di ritardi in diversi aeroporti principali, a causa di previsioni meteo che indicavano condizioni "significativamente" avverse
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Un'ondata di maltempo si abbatte sugli Usa nel giorno del Ringraziamento. Sulla costa occidentale le onde alte hanno causato danni e disagi, mentre su quella orientale si sono registrate inondazioni, con centinaia di persone senza elettricità e ritardi agli aeroporti complicando i programmi di viaggio di migliaia di americani. A New York è stata posticipata per la prima volta in 100 anni la parata di Macy's: ci sarà sabato quando le condizioni meteo saranno migliori e i venti contenuti.
Più di 400 voli cancellati e oltre 1800 ritardi
La Cnn riporta che, secondo il sito di monitoraggio FlightAware, sono stati cancellati almeno 419 voli da, verso o all'interno degli Stati Uniti, a causa di violente tempeste che si sono abbattute su entrambe le coste del Paese. Altri 1.800 voli hanno subito dei ritardi. In precedenza, la Federal Aviation Administration (Faa) aveva avvertito della possibilità di ritardi in diversi aeroporti principali, a causa di previsioni meteo che indicavano condizioni "significativamente" avverse. Secondo la Faa, all'aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington, situato ad Arlington, in Virginia, è attualmente in vigore un blocco delle operazioni a terra a causa di temporali. Finora, circa il 10% dei voli programmati presso questo scalo è stato cancellato. Sempre secondo FlightAware, all'aeroporto internazionale Thurgood Marshall di Baltimora/Washington (Bwi) è stato cancellato circa un quarto dei voli, mentre il 20% ha subito ritardi. Negli aeroporti internazionali LaGuardia e John F. Kennedy di New York, circa l'8% dei voli è stato annullato. Per quanto riguarda l'aeroporto internazionale Logan di Boston, in Massachusetts, 24 voli in partenza oggi sono stati cancellati e 17 hanno subito ritardi.