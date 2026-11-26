La Cnn riporta che, secondo il sito di monitoraggio FlightAware, sono stati cancellati almeno 419 voli da, verso o all'interno degli Stati Uniti, a causa di violente tempeste che si sono abbattute su entrambe le coste del Paese. Altri 1.800 voli hanno subito dei ritardi. In precedenza, la Federal Aviation Administration (Faa) aveva avvertito della possibilità di ritardi in diversi aeroporti principali, a causa di previsioni meteo che indicavano condizioni "significativamente" avverse. Secondo la Faa, all'aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington, situato ad Arlington, in Virginia, è attualmente in vigore un blocco delle operazioni a terra a causa di temporali. Finora, circa il 10% dei voli programmati presso questo scalo è stato cancellato. Sempre secondo FlightAware, all'aeroporto internazionale Thurgood Marshall di Baltimora/Washington (Bwi) è stato cancellato circa un quarto dei voli, mentre il 20% ha subito ritardi. Negli aeroporti internazionali LaGuardia e John F. Kennedy di New York, circa l'8% dei voli è stato annullato. Per quanto riguarda l'aeroporto internazionale Logan di Boston, in Massachusetts, 24 voli in partenza oggi sono stati cancellati e 17 hanno subito ritardi.