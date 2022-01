Usa, maltempo e carenza staff per Covid: cancellati 2.500 voli

IPA

Le compagnie aeree americane hanno cancellato sabato oltre 2.500 voli negli Usa, il peggior giorno per il settore in una settimana in cui ha dovuto fronteggiare il cattivo tempo e la carenza di personale per la pandemia da Covid. Secondo Flightaware, società di dati sul trasporto aereo, complessivamente sino a venerdì è stato annullato circa il 5,7% di tutti i voli programmati.