Usa, strage a Lewiston nel Maine: uomo spara sulla gente e uccide 18 persone

L'aggressore ha aperto il fuoco in tre diversi punti della città per poi darsi alla fuga. E' un ex militare 40enne di recente ricoverato per problemi mentali. Tutta la Contea in lockdown

Il bilancio diffuso dalla governatrice Janet Mills è di 18 morti e 13 feriti. L'aggressore si chiama Robert Card e l'estate scorsa è stato ricoverato in una struttura per persone con problemi mentali. Il ricovero era avvenuto dopo che Card aveva affermato di sentire voci e aveva minacciato di aprire il fuoco alla base della Guardia Nazionale di Saco. La caccia all'uomo in corso da ore prosegue senza risultati. "Se vedete Robert Card, la persona di interesse ricercata, - è l'appello della governatrice, - non vi avvicinate per alcun motivo".

Tgcom24

Card ha aperto il fuoco sulla gente in almeno tre luoghi diversi, una sala da bowling, un bar e un centro logistico di un supermercato Walmart, prima di fuggire. Nella notte lo sceriffo della contea di Androscoggin, Eric Samson, ha riferito che le autorità hanno rinvenuto l'autovettura del sospettato, abbandonata circa 10 chilometri a sud di Lewiston. In un messaggio pubblicato su Facebook, l'ufficio dello sceriffo della contea di Androscoggin ha sollecitato tutte le attività commerciali a chiudere temporaneamente per l'intera durata della caccia all'uomo. All'operazione sta partecipando anche la polizia statale, che ha invitato i residenti a rimanere in casa.

Afp

Secondo un post su Facebook del Dipartimento di Polizia di Lewiston Robert Card ha 40 anni e deve essere "considerato armato e pericoloso". Le forze dell'ordine del Maine lo descrivono come un istruttore di armi da fuoco certificato e un membro delle riserve dell'esercito statunitense.

Trovata la macchina bianca L'auto bianca del sospettato, intanto, è stata trovata nella vicina cittadina di Lisbon, cittadina a circa 8 miglia a sud-est da Lewiston. Le scuole intanto rimarranno chiuse, ha detto un funzionario del distretto scolastico. "Sono inorridito dagli eventi di Lewiston", ha detto in una nota il rappresentante del Maine, Jared Golden. "È una situazione travolgente. Non abbiamo mai sperimentato nulla di simile", ha testimoniato Cynthia Hunter, che vive a Lewiston dal 2012. Lewiston fa parte della contea di Androscoggin e si trova a circa 35 miglia (56 km) a nord della città più grande del Maine, Portland, nel nord-est degli Stati Uniti.

La Contea di Androscoggin in lockdown La Contea di Androscoggin, dove si trova la città di Lewiston, si trova in lockdown, come riporta il Portland Press Herald, aggiungendo che prosegue la caccia al responsabile della strage. Le autorità hanno invitato gli abitanti della Contea a rimanere nelle loro case e tenere le porte chiuse a chiave.

Il presidente Biden informato della situazione Secondo la Casa Bianca il presidente americano Joe Biden è stato subito informato della situazione e ha parlato con diversi rappresentanti del Maine, tra cui il governatore Janet Mills, offrendo tutto il sostegno federale necessario.